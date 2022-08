Julio César Chávez tras anunciar 13 años sin alcohol ni drogas: 'Es mi título más grande'

La leyenda del box Julio César Chávez dio a conocer que se encuentra en celebración tras cumplir 13 años sin consumir alcohol y drogas.

A través de redes sociales, publicó un video donde explica que esta se trata de su título más grande conquistado.

“Hola, amigos, Como ven, a través de mi carrera gané muchos campeonatos mundiales, pero hoy es un día muy especial para mí, porque hoy cumplo 13 años limpio, sin alcohol y sin drogas, y creo que ese es el título más grande que tengo”, menciona.

Para todos los que me an acompañado en esta lucha pic.twitter.com/ykKJU742Gw — Julio César Chávez (@Jcchavez115) August 10, 2022

Finalmente, el Campeón mexicano se comprometió a dejar de fumar ya que aseguró que cuando uno deja una adicción se refugia en el cigarro.

“Hoy he hecho la promesa de que ya no voy a fumar, primeramente Dios, sólo por hoy, como lo he hecho a través de mi carrera, y a través de los años, de vivir el sólo por hoy: sólo por hoy no voy a drogarme, sólo por hoy no voy a consumir drogas ni alcohol; entonces, sólo por hoy no voy a fumar”, agrega.

