Jugadores del Tricolor se 'echan' taquitos de birria previo al debut vs Jamaica en Copa América

La Selección Mexicana vuelve a estar en el 'ojo del huracán' previo a su inicio en la Copa América 2024, pero lejos de hacerlo por cosas deportivas, lo hace por temas extra-cancha, como el nuevo video que comienza a circular en redes sociales, donde se observa a varios jugadores del Tricolor comiendo tacos de birria en las calles de San Diego, antes de viajar a Texas para el duelo contra Jamaica.

En dicho video se puede observar a Alexis Vega, Jorge Sánchez, Uriel Antuna, Carlos Acevedo, Gerardo Arteaga, Roberto Alvarado, Marcelo Flores y Santiago Giménez, quienes se ven relajados y cómodos 'echándose' sus taquitos previo a la concentración 100 por ciento de la Copa América 2024.

Este hecho polémico se une a los recientes eventos privados que tuvo la Selección Mexicana comandada por Jaime Lozano, donde convivió con Grupo Frontera, tuvo show de Platanito y el Día del Padre tuvieron día libre sin entrenar.

¿Riesgo de clembuterol?

Sin embargo, lejos de recibir buenos comentarios de la convivencia que hay entre los futbolistas del Tricolor, se ha prendido una alarma por el riesgo de que dichos jugadores puedan contraer clembuterol en su sangre, que es considerado como 'doping' dentro del futbol.

En RÉCORD+ En Construcción se analizó esta 'irresponsabilidad' de la Selección Mexicana, donde no se criticó el hecho de salir a comer y convivir, sino el hecho de poder contraer alguna enfermedad estomacal o consumir clembuterol, pues es sabido que, en muchas ocasiones, los animales son inyectados con dicha sustancia para conseguir más peso y, por ende, más carne.

Para los especialistas suena exagerado el pensar así, pero es un hecho que puede suceder y ocurría por una falta de control por parte de Jaime Lozano, su cuerpo técnico y la Federación Mexicana de Futbol.

"Suena exagerado, pero es irresponsable. Es la falta de control, de la gente que ayer presenta reformas, pero no les da para decirles 'van libres, pero no coman donde sea, porque el control de los alimentos va por nosotros'", señaló Alejandro Gómez.

"Si nosotros comemos carne contaminada no pasa nada, pero ¿ellos que son profesionales? Esto sí es una irresponsabilidad, están con su foto y todo. Los directivos deben de decirle 'no deben ir'. Lamento que los jugadores siguen sin crecer de la cabeza, porque ellos deben de tomar las decisiones de decir 'no'", analizó Hugo Marcelo sobre el tema.

Finalmente, Gómez señaló que la falta de lideres como Henry Martín o Memo Ochoa, provocan estas actitudes "actitudes de primaria" de los más jóvenes en el Tricolor, por lo que es otro error en la convocatoria sin futbolistas experimentados.

"Ahí no se ve Memo Ochoa, no se ve a Henry Martín. No están los lideres, los de más experiencia. Los que pudieron haber dicho 'oigan, chamacos, no. Eso no. (Ochoa) A mí ya me pasó, por andar comiendo tacos de no sé dónde, de cara a una Copa América a mí me cepillaron'"

Clembuterol en la Selección Mexicana

En 2011, previo a la Copa Oro de ese año, Decio de María, expresidente de la FMF, dio una conferencia de prensa de emergencia, donde señaló que cinco futbolistas mexicanos habían dado positivo a dopoje por clembuterol.

Sinha, Edgar Dueñas, Christian Bermúdez, Francisco Rodríguez y Memo Ochoa eran los involucrados. ¿La razón? Comieron carne infectada sin consentimiento, mismo tema que fue aprobado por la Agencia Mundial Antidopaje y que les levantó la suspensión a los mexicanos, pues no encontraron que consumieron intencionalmente dicha sustancia.

