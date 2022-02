Jugador de hockey ruso pidió paz en el mundo: ‘Ojalá que pronto acabe la guerra’

Alex Ovechkin, jugador de hockey ruso de los Washington Capitals, y quien es partidario de la filosofía de Vladimir Putin, presidente de Rusia, declaró que desea que termine la guerra y que haya paz en el mundo.

“Es una situación complicada. Tengo amigos en Rusia y en Ucrania, y es duro ver esta guerra. Espero que termine pronto y haya paz en todo el mundo”, expresó Ovechkin, quien es catalogado como uno de los mejores jugadores de la NHL.

“Por favor, no más guerras. No importa quien esté en la guerra: Rusia, Ucrania, diferentes países, creo que vivimos en un mundo en el que tenemos que vivir en paz”, añadió.



Washington Capitals captain Alex Ovechkin media availability after practice in Philadelphia. pic.twitter.com/y2gxFpV3CL — Washington Capitals (@Capitals) February 25, 2022

Por último, señaló que él es ruso, pero que no es una persona que pueda hacer algo al respecto, pues solo es un simple atleta.

“Soy ruso, pero no puedo controlar lo que no está en mis manos. Espero que acabe pronto y que haya paz en ambos países. No puedo controlar esto. Bueno, él es mi presidente (Putin), pero no estoy en política, soy un atleta, y espero que todo se haga pronto. Es una situación complicada para los lados”, finalizó.

