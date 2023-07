Jugador amateur promete bajar de peso a cambio de una prueba en el Mazatlán

Todo por una oportunidad. El amor por el equipo puede llevar a los aficionados a hacer todo lo posible por ayudarlos, incluido pedir una oportunidad por jugar con el primer equipo. Esto es lo que hizo un aficionado de Mazatlán a través de sus redes sociales.

A través de TikTok, el jugador de futbol amateur, que lleva por usuario ‘gansito.99’ le mandó un mensaje pelicular al dueño de los Cañoneros, Ricardo Salinas. El aficionado al club, considera que el equipo podría utilizar de su talento.

“Señor, tengo 33 años, siempre busqué una oportunidad en el futbol profesional y nunca se me dio. Actualmente me he hecho viral por algunos videos porque, como ve, peso 122 kilos. Yo quiero hacer un esfuerzo para que esta playera, que es del señor Benedetti, de talla mediana, yo actualmente soy doble X. A cambio de eso le pido una oportunidad de una visoria en el Mazatlán, es lo único que le pido. Yo hago el esfuerzo para bajar de peso, que me quede bien esta playera, y usted me da una oportunidad de una visoría”, rogó el futbolista en su mensaje.

Ahora queda ver si el empresario, quien suele ser muy abierto con respecto a su punto de vista, responde al mensaje del futbolista amateur a través de sus redes sociales, especialmente Twitter, donde suele responder a sus seguidores.

