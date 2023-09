Juan Rubiales ventila a su sobrino Luis Rubiales tras beso a Jenni Hermoso: 'Es machista'

Juan Rubiales, tío de Luis Rubiales y durante años su hombre de confianza, reveló detalles íntimos y polémicos sobre la personalidad y acciones de su sobrino. Las declaraciones de Juan Rubiales han causado revuelo en el mundo del futbol español.

Juan Rubiales no ha dudado en hablar sobre el episodio del beso con Jenni Hermoso, la relación de Luis con Tebas y una controvertida fiesta en Salobreña. Al ser cuestionado sobre las imágenes tras la consecución del título de Campeonas del Mundo, Juan afirmó: "No me sorprendieron, pero sí me impactaron. Luis Rubiales siempre ha sido un hombre con un claro tinte machista, muy arrogante, con actitudes propias de Torrente. Él no quiere ser un político, sino un guerrero, pero la sociedad española ha cambiado, ha marcado unas líneas rojas y le ha dicho que esto no se puede hacer", dijo en entrevista con El Mundo.

En cuanto a los motivos de la ruptura de su relación con Luis, Juan recordó una conversación en la que su sobrino le pidió buscar una manera de enviar dinero a su padre cada mes. Al respecto, Juan mencionó: "Le contesté que no iba a participar en eso y le dije '¿de qué vas?'. Me contestó: 'Vete de aquí que no te quiero ni ver. Ya sé de qué vas.'"

Uno de los episodios más polémicos que rodean a Luis Rubiales es la fiesta en el chalet de Salobreña. Juan Rubiales relató: "Cuando llegué allí no había reunión de trabajo ni nada. Uno de esos días, me dijeron: 'Esta tarde hay una fiesta y van a venir unas chicas'. Y efectivamente 'Nené' (exfutbolista del Granada y amigo personal de Rubiales) trajo a ocho o diez chicas. Cuando llegaron y vi aquello, le dije: '¡Te has vuelto loco, tienen 18 años, podrían ser tus hijas!', y me encerré en una habitación. Curiosamente a aquella reunión de trabajo en Salobreña no fue invitada ninguna mujer responsable de área."

Sobre la relación de Luis Rubiales con Pedro Sánchez y el CSD, Juan comentó que Luis le vendió a Sánchez la idea de traer el Mundial a España bajo su liderazgo. Además, señaló que José Manuel Franco, ex presidente del Consejo Superior de Deportes, lo ha protegido de manera incomprensible.

Finalmente, en relación con la enemistad entre Rubiales y Tebas, Juan Rubiales fue claro al decir que "Rubiales estaba obsesionado con Tebas y con que le espiaba."

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ANDY RUIZ PIDE 10 MILLONES DE DÓLARES PARA PELEAR CONTRA DEONTAY WILDER