Juan Dosal: Televisa homenajeó al exfutbolista por sus 50 años como comentarista

En agosto próximo se cumplirán 50 años de que Juan Dosal debutó en los micrófonos de Televisa Deportes como comentarista.

Razón por la cual la empresa realizó un homenaje al General previo al juego entre Toluca y América en el Nemesio Diez, donde Dosal participó como comentarista.

"Fue en el Mundial Femenil en el Estadio Azteca, el 15 de agosto de 1971, entonces don Fernando Marcos me felicitó, Ángel Fernández me presentó y todos me dieron una cordialísima bienvenida que yo no me esperaba", recordó Dosal sobre su primera aparición en los medios.

@Televisa y @TolucaFC sus dos grandes amores Hoy rendimos homenaje a nuestro querido Juan Dosal un auténtico 'Maestrito' del futbol y un gran 'General' del micrófono 50 años sin interrupción ejerciendo esta fantástica profesion...¡Y los que faltan! pic.twitter.com/g5VTNTBCjv — TUDN MEX (@TUDNMEX) April 25, 2021

El exfutbolista de los Diablos Rojos aseguró que además de su familia, sólo tiene dos amores, el Toluca y Televisa.

"Yo sólo jugué en el Toluca. Yo soy Televisa, ciento por ciento", confesó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHIVAS: OFERTAN 60 MIL PESOS POR PLAYERA DE ÁNGEL ZALDÍVAR EN SUBASTA