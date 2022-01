Joven italiano despertó de coma gracias al expiloto de MotoGP, Marco Simoncelli

El 2022 comenzó con buenas noticias para algunas personas, tal es el caso de la familia de Marco Sias, un joven de 20 años que estuvo en coma luego de sufrir un accidente en su monopatín. Sin embargo, este milagro fue gracias al expiloto de MotoGP, Marco Simoncelli, pues según Sias fue él quien le dijo que despertara.

Según el diario L'Unione Sarda, el joven italiano sufrió el accidente a finales del pasado mes de noviembre. Fue operado de una hemorragia cerebral y estuvo en coma hasta hace unos días que despertó y contó su anécdota.

"Mientras estaba inconsciente, estuve buscando algo entre unas motos que vi y reconocí a Simoncelli. Me chocó, nunca había oído hablar de él ya que no sigo la competencia de MotoGP", dijo para el periódico.

Sias supo que era el expiloto pues le describió a sus familiares como era la persona que había visto de la siguiente manera: un competidor alto, con el cabello rizado, contaba con una perforación y usaba una moto con el número 58. "Me dijo que no me preocupara porque me iba a despertar", dijo el joven de 20 años.

