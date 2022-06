Joven defendió a Andy Carroll tras ser acusado de infidelidad a días de su boda

Luego de que se filtraran imágenes del futbolista inglés, Andy Carroll, dormido junto a una mujer a días de su boda, la joven salió a defender al delantero, asegurando que no pasó nada entre ellos.

Taylor Jane Wilkey mencionó en entrevista con The Sun, que todos se emborracharon de tal manera que quedaron inconscientes. Asimismo, reveló que tras tomar las fotos, comenzó a recibir amenazas de muerte.

"Sí, hubo tres en una cama, pero no pasó nada, estábamos todos tan borrachos que nos desmayamos. Espero que Billi lo perdone. Andy fue un buen tipo. Odiaría que cancelaran la boda por todo esto. No debería haber tomado las fotos, pero estoy enojada porque se filtraron a los medios. Parezco un oportunista, que no lo soy y he recibido amenazas de muerte y mensajes de odio, ha sido muy molesto", declaró.

La mujer detalló el momento en el que conoció a Andy Carroll, y argumentó que jamás supo que era su despedida de soltero, pues le mencionaron que era una simple fiesta. También recalcó que en ningún momento se sintió incómoda con el jugador de Inglaterra y sus amigos, ya que la cuidaron en todo momento.

"El alcohol fluía y Andy parecía estar pasándola muy bien. En un momento se acercó para charlar y nos preguntó qué hacíamos. Parecía agradable, un caballero. Pero en ningún momento nadie mencionó que se trataba de una despedida de soltero, nos dijeron que era una fiesta de muchachos. No sabía que se iba a casar.

Estábamos todos tan borrachos. Recuerdo a Andy bailando en calzoncillos y el DJ no paraba de saludarlo. Andy y sus compañeros nos cuidaron, nunca nos sentimos acosadas por ellos", contó.

Por último, Taylor Jane Wilkey explicó la fotografía que se hizo viral, mencionando que se parecía que no traía ropa debido vestido que traía.

"Cuando me tomé esa selfie con él en la cama, todavía estaba vestida, llevaba un vestido rosa y, como el teléfono estaba ampliado, parecía que estaba desnuda, pero no lo estaba. Todos los demás estaban allí, era solo una broma", sentenció.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MASKARAS MEXICAN GRILL, UNA OPCIÓN MUY MEXICANA PARA VER AL TRI EN DALLAS