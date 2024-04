Josema Giménez explota contra aficionados del Atlético de Madrid por ponerle filtros a sus fotos

José María Giménez, defensa central uruguayo que juega en el Atlético de Madrid, se detuvo este lunes al salir del entrenamiento de los Colchoneros para atender a los aficionados que se encontraban en el lugar, sin embargo, lo que inició entre risas terminó de forma seria.

El jugador del Atleti, muy ameno, comenzó a regalar fotos, sin embargo, un grupo de jóvenes estaba usando filtros y comenzaron a burlarse del propio charrúa, por lo que no dudó y explotó en contra de ellos, recriminándoles que, por bromas como esas, los jugadores después no se detienen a atenderlos.

La calentura de Josema Giménez tras el entrenamiento del @Atleti “Por tontos como ustedes después los jugadores no paran. Déjense de romper los huevos” Los jóvenes quisieron hacerse una selfie con el jugador usando un filtro de IG pic.twitter.com/LHT9YYQakd — doble amarilla (@okdobleamarilla) April 15, 2024

"No sé si son fans de verdad, por gente como ustedes, que vienen hacerse de tontos, la gente no se para, los jugadores no se paran. Si se vienen a romper los huevos acá (a burlarse), váyanse que aquí viene gente a pedir fotos de verdad, que son fans", señaló Josema.

Finalmente, la gente que estaba alrededor compartió la idea que explicó. Cabe recordar que Josema Giménez y el Atlético de Madrid se preparan para emprender vuelo a Alemania, donde enfrentarán al Borussia Dortmund en la Vuelta de los Cuartos de Final de la Champions League en el Signal Iduna Park.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LISTA DE EXFUTBOLISTAS QUE SERÁN INVESTIDOS AL SALÓN DE LA FAMA DEL FUTBOL INTERNACIONAL ESTE 2024