José Ramón Fernández sobre trabajar en Televisa: 'Lo haría pero va a ser difícil'

El periodista de deportes, José Ramón Fernández, confesó que no se negaría a trabajar en Televisa pese a haber trabajado en lo que ahora es TV Azteca.

Fue en una llamada telefónica emitida en el programa que lleva por nombre Saga Fut que conduce Jorge Van Rankin donde el conductor de ESPN admitió que laboraría en la empresa de Emilio Azcárraga bajo ciertos requerimientos.

"Nunca me han llamado pero sí me llaman, me dan un sueldo maravilloso y me dejan hacer lo que yo quiera, perfecto, lo haría pero va a ser difícil, tendría que cortar de tajo a muchos, muchísimos”, sentenció Joserra.

De manera seguida, Van Rankin le cuestionó si podría dar el nombre de la primera persona a la que correría de la televisora en caso de llegar a lo que José Ramón respondió a forma de chiste: "Tú".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: REAL MADRID: TUVO QUE JUGAR CON UNIFORME NO PRESENTADO NI A LA VENTA CONTRA EL CELTA DE VIGO