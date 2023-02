José Ramón Fernández impactó con severa crítica a los Pumas de la UNAM

José Ramón Fernández es normalmente un duro crítico del América, pero en esta ocasión su critica no fue contra las Águilas y sorprendentemente fue contra uno de los equipos d ellos que es un fiel seguidor, pues ‘explotó’ contra Pumas.

Los universitarios viven un presente oscuro, pues los buenos resultados no llegan y no solo eso, si no que el equipo se ha visto en problemas extracancha como los problemas legales de Dani Alves y Arturo ‘Palermo’ Ortiz, es por eso por lo que Joserra fue duro con su critica hacia los auriazules.

“Para todos los que me piden una opinión sobre Pumas les comento que, al igual que todos, veo muy mal al equipo, no levanta y urge una reestructuración sería ya. Ya no son ni la sombra de lo que algún día fueron… Me duele Pumas”, sentenció en redes sociales.

Este torneo, Pumas cumplirá 12 años sin ser campeón de la Liga MX y de los 4 grandes del futbol mexicano es el que tiene una sequía más grande y un futuro menos alentador.

