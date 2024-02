Jona Sanz, esposa de Dani Alves, molesta por lo que generó la sentencia del brasileño

Días complicados se encuentra viviendo el exfutbolista brasileño Dani Alves, pues luego de más de un año tras las rejas mientras se lleva a cabo su juicio, el día de ayer por fin el juez dictó sentencia que consta de 4 años y medio detrás de las rejas.

Joana Sanz, la aún esposa del brasileño pero que hace meses ya solicitó el divorcio, ha hablado sobre su sentir en estos momentos y los cuestionamientos que ha recibido por cómo se ha comportado en los últimos días, pues mientras ella se encuentra continuando con su vida, Alves recibe la noticia de cuánto tiempo pasará en prisión.

"Estaba pensando si darle más bombo o no a ciertos titulares incoherentes. ¿Por qué soy fría o frívola? ¿Por qué estoy trabajando? Pero luego, si no estoy trabajando, es que me pagan las cuentas. La cosa es criticar", declaró Joana en sus redes.

De igual forma, Joana dejó claro que lo que ella ponga en redes sociales no es necesariamente su verdadero sentir las 24 horas, por lo que no todo lo que postea tiene que ver con Dani Alves y su situación legal.

"Las cosas que publico no siempre tienen que ser como yo me sienta o como me deje de sentir. Cuando yo me abro y quiera expresar cómo son mis sentimientos lo hago, y cuando no, no lo hago. Para eso están mis amigos, mi entorno, que son los que están conviviendo conmigo", concluyó la modelo española.