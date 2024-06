Joaquín López-Dóriga 'revienta' a TUDN por hacer promoción de Copa América con alcohol

El reconocido periodista Joaquín López-Dóriga ha criticado fuertemente a TUDN por la reciente promoción de la Copa América 2024, en la que los exfutbolistas Oswaldo Sánchez y Francisco 'Kikin' Fonseca aparecieron 'pasados de copas' durante una transmisión en vivo.

El incidente ocurrió la noche previa al debut de la Selección Mexicana en la Copa América, cuando Sánchez y Fonseca realizaron un enlace desde un bar, en compañía de aficionados mexicanos que también estaban celebrando. En medio de la transmisión, Fonseca comentó que la situación se había salido de control, mientras bebía tequila junto a los presentes.

López-Dóriga expresó su indignación en redes sociales, cuestionando la decisión de TUDN de permitir una promoción de la Copa América de esta manera. "En serio que no puedo entender esta promoción etílica de la Copa América TUDN ¿Y las niñas, niños y adolescentes? ¿A quién se le ocurrió?", escribió el periodista.

La reacción en redes sociales no se hizo esperar, y muchos usuarios criticaron a Sánchez y Fonseca por su comportamiento, acusándolos de estar bajo los efectos del alcohol. Aunque no se ha confirmado si realmente estaban alcoholizados o si fue una especie de broma, la percepción del público fue negativa. La audiencia consideró estas acciones como un intento desesperado de aumentar el rating del evento.

En serio que no puedo entender esta promoción etílica de la Copa América ⁦@TUDNMEX⁩ ¿Y las niñas, niños y adolescentes? ¿A quién se le ocurrió? pic.twitter.com/VTTW3noFSQ — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) June 22, 2024

Además de las críticas por los comportamientos de los exfutbolistas, el periodista también ha criticado los programas de la televisora durante el torneo intercontinental. Previamente criticó la publicidad de TUDN donde se ve un holograma de Cuauhtémoc Blanco.

