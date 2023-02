Joana Sanz sobre el supuesto divorcio de Dani Alves: "Son informaciones falsas"

Joana Sanz, esposa del futbolista brasileño Dani Alves, pidió a los medios de comunicación que no se tergiverse ni se invente ningún tipo de información al respecto de un posible divorcio.

En días pasados, medios españoles señalaron que Sanz habría solicitado el divorcio a Dani Alves, pero que este no ha querido verle aún en la situación de cárcel que tiene.

La modelo publicó un mensaje en sus historias de Instagram, en donde dejó muy claro que no se ha comunicado con ningún medio ni nada para mencionar un tema de divorcio.

"Quiero dejar claro que las informaciones recientes sobre cosas que yo he dicho son totalmente falsas. No me he puesto en contacto con ningún medio, ni ningún periodista en concreto", dijo la modelo.

Además, añadió que "cuando tenga algo que decir lo haré yo, Joana Sanz, vía comunicado en mis redes sociales. Todo lo demás son especulaciones. Agradezco la preocupación, pero en estos momentos hay un proceso en curso que merece no ser intoxicado".

