Julio César Chávez llegó a 1994 como uno de los boxeadores mejor cotizados de todo el planeta, su impresionante récord de 90-0 era algo magnífico, digno de verse, hasta antes del 29 de enero de ese mismo año.

Chávez boxearía la noche del 29 ante Frankie Randall, a quien ya había vencido en un par de ocasiones, pero la noche de 1994 fue diferente porque, durante el día de la pelea, Chávez modificó sus hábitos.

De acuerdo al doctor oficial de "La Leyenda", Sergio Sandoval, Julio César sostuvo relaciones sexuales en la mañana previa a la pelea ante Randall, esto con una DJ de nombre Isabella, a quien siguió viendo después de esa pelea.

“Se perdió aquella pelea. Teníamos la costumbre de siempre tener lista la suite para celebrar, las bañeras llenas de champaña. Recuerdo que Julio me pidió acompañarlo al baño, ya ahí se soltó a llorar. Subió el pie a la bañera, se recargó y se soltó a llorar diciéndome: ‘Yo tuve la culpa de perder’. Le pregunté por qué decía eso y me contesta: ‘Es que todavía me eché a la DJ en la mañana’. Jamás lo habían tumbado, pero subió guango al ring, dice que no sintió ni los golpes de lo flojito que andaba”, comentó Sandoval.

Al final de su carrera, Julio César Chávez ganó 107 peleas, 87 por la vía del cloroformo, empató en dos ocasiones y cayó en seis, siendo la de Randall en 1994 su primer descalabro.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NEYMAR Y SU PAREJA, BRUNA BIANCARDI, REVELAN EL SEXO DE SU BEBÉ