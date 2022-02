James Rodríguez negó pelea con Falcao y arremetió contra prensa colombiana

James Rodríguez y la Selección Colombiana viven momentos complicados, pues tienen la clasificación el Mundial de Qatar bastante comprometida.

En ese contexto, algunos reportes señalaron que el exmediocampista del Real Madrid habría sostenido una fuerte pelea con Radamel Falcao en la última jornada de Eliminatorias.

“Peleó con el goleador histórico, su amigo y protector de siempre, quien se caracteriza por su decencia”, había revelado el periodista Esteban Jaramillo, que también contó que James le dijo a Radamel: "¡Cállate! Aquí no eres nadie!".

Rodríguez habló en su canal de Twitch sobre esa información. “Cómo voy a pelear con una persona que es hermano mío, tenemos una relación de 12 años prácticamente. Ha sido como un hermano para mí. Todo es mentira", dijo el colombiano.

Además, el 10 de Colombia arremetió contra la prensa de su país. "No crean en lo que dice la prensa. Por favor no lo crean. Supuestamente la prensa está para que informe la verdad. Pero hay alguna prensa en nuestro país que no va por ese lado, que va como por los programas de chismes. Algunos periodistas tienen que trabajar en esos programas de chismes", sentenció.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO: UNDERTAKER HIZO APARICIÓN ESPECIAL EN CONCIERTO DE BAD BUNNY