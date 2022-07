Ja Morant sobre Messi y Michael Jordan: "No me podrían ganar en un 1 vs 1"

Ja Morant, basquetbolista de los Memphis Grizzlies, mostró un gran sentido de la autoestima y en entrevista señaló que le ganaría un 1 vs 1 a Michael Jordan en basket y a Lionel Messi en el futbol.

Morant, quien llevó a su equipo hasta la semifinal de Conferencia, señaló que cuenta con muchas habilidades, las cuáles aún no todas han sido conocidas por todos.

En un inicio, Morant expresó a Taylor Rooks que Michael Jordan le hizo un enorme bien al mundo del basquetbol con su llegada, su carrera y todo lo que lo engloba.

"Gracias, hizo que mucha gente comenzara a jugar al básquet. Yo no tuve la oportunidad de tener alguna conversación con él, aunque no sé qué le diría. Me hubiese gustado mucho jugar en su generación", aseguró Morant, que después afirmó que en un 1 vs 1, "podría haber cocinado a MJ".

Fue más allá y afirmó que hasta en el futbol tampoco perdería, incluso contra Lionel Messi, a quien admira el basquetbolista de Memphis, y a quién afirmó que le ganaría un 1 vs 1 en el futbol.

