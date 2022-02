Inés Sainz criticó fuertemente a Bill Belichick: 'Es un misógino y racista'

A pesar de ser una de las mejores periodistas deportivas del país, Inés Sainz ha sufrido momentos incómodos con figuras del deporte, siendo uno de los más recordados el que tuvo con el Head Coach de los Patriots, Bill Belichick, quien agredió físicamente a la comunicadora.

En entrevista con el programa Pinky Promise, Inés Sainz relató el suceso con el Entrenador en Jefe al finalizar el partido del Super Bowl. "Belichick y yo no nos llevamos nada, es el coach de los Patriotas, pero es que es un misógino, he ido varias veces allá y para él lo que es México y lo que son las mujeres, no puede con eso, entonces siempre es el desprecio, el tratarte mal" comentó.

"Le dije a mi camarógrafo, ni de chiste voy con él, tengo miles para entrevistar como para ir con Belichick. Por azares de la vida, corte a, corriendo no sé qué porque no sabes a quien te vas a encontrar cuando estás corriendo. El que viene de frente es Belichick y yo le digo a mi camarógrafo 'no' y no me hace caso y se va con él, y yo traigo el micrófono pegado a él, entonces me jala, yo agarró, me estoy volteando y Belichick me avienta", relató Inés Sainz.

Asimismo, la periodista deportiva recordó que las personas en México se burlaron de la agresión donde incluso mencionó el haber explotado en contra de su compañero de trabajo.

"Yo agarré y enchiladísima le digo a mi camarógrafo: 'te dije que no', o sea yo sabía cómo es este tipejo como para que se acercara y encima alguien tiene la contratoma de cuando me avientan y en redes sociales empiezan 'jajaja aventaron a Inés'.

Y yo decía 'es un idiota, yo estoy haciendo mi trabajo, había gastado un dineral por estar en cancha y él tiene la obligación en dado caso de contestar', ni siquiera le extendí el micrófono y me aventó, pero me aventó y se reían en México, y yo dije 'qué triste audiencia en México'", contó Inés Sainz.

La comunicadora también reveló que la contactaron despachos de abogados en Estados Unidos para iniciar un proceso legal en contra de Bill Belichik, sin embargo, no accedió a realizarlo.

