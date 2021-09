Hirving Lozano y Erick Gutiérrez visitaron Disneyland en Francia

Mientras la Selección Mexicana prepara el duelo Eliminatorio de la Concacaf ante Costa Rica, dos jugadores que no acudieron a la convocatoria aprovecharon el tiempo para vacacionar.

Y es que Hirving Lozano y Erick Gutiérrez, viejos amigos y excompañeros tanto en Pachuca como en el PSV, disfrutaron de unos días de descanso con sus familias en Europa.

A través de redes sociales, la esposa del Chucky presumió una comida entre las familias de los futbolistas en un restaurante en Disneyland París.

"Por vida", redactó Ana Obregón, pareja de Lozano, en la fotografía con la familia del Guti en Instagram.

Hirving pidió no entrar en la lista para la triple Fecha FIFA debido a que no ha recuperado su óptimo estado físico tras la lesión que sufrió en Copa Oro; mientras que Erick no fue tomado en cuenta por el técnico del Tricolor, Gerardo 'Tata' Martino, para los juegos ante Jamaica, Costa Rica y Panamá.

