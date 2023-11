Hijas de Maradona explotan y responden a Mauricio Macri: "Eres un cartonero"

Las hijas de Diego Armando Maradona, Gianinna y Dalma, no han tardado en expresar su indignación frente a las controvertidas declaraciones de Mauricio Macri sobre el legendario futbolista. Tras la entrevista del ex presidente en TN, las respuestas de las hermanas no se hicieron esperar, dando lugar a un intercambio picante en las redes sociales.

Gianinna, la hija menor, utilizó su cuenta de Instagram para lanzar una fuerte respuesta, destacando la palabra "cartonero" acompañada de un emoticón de beso, recordando el apodo que su padre le atribuyó a Macri en 1996 durante su tiempo en Boca Juniors. Además, compartió un antiguo video en el que su padre criticaba al expresidente, dejando claro el descontento que Maradona sentía hacia él.

En otras historias, Gianinna rindió homenaje a la memoria de su padre con frases como "El pueblo no olvida, Maradoniano hasta los huevos" y "Diego vive en el pueblo", resaltando la imborrable huella que dejó el astro del fútbol.

Dalma, por su parte, también utilizó sus redes para expresar su desacuerdo con las declaraciones de Macri. En una historia, escribió: "¡Hagan sus cosas, hablen de sus proyectos y dejen a mi papá en paz! ¡Tuvieron mucho tiempo para decirle las cosas en la cara y no lo hicieron! Ahora son todos guapos. ¡El único problema que van a tener es que cuanto más lo quieran ningunear, más grande se hace".

Las polémicas declaraciones de Macri, donde comparó a Lionel Messi con Diego Maradona, generaron un fuerte debate en las redes. Macri afirmó que "se terminó la época de Maradona" y elogió a Messi como un líder positivo, desatando críticas y defensas en línea.

