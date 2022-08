Hija de Paco Jémez, de vacaciones en Cancún, México

Dicen que como México no hay dos y que una vez que visitas nuestro país es muy difícil no volver y ese es el caso de Nadia Jémez, hija del extécnico de la Máquina Celeste de la Cruz Azul.

Luego de que Paco Jémez fuera destituido del Ibiza, equipo de la segunda división en España, su familia se dio un merecido descanso y Nadia ha decidido pasar sus vacaciones en la Riviera Maya, del sur de nuestro país.

Acompañada de amigos y familiares, Nadia no duda de compartir su experiencia en Cancún en sus redes sociales, específicamente en Instagram, donde se volvió muy popular cuando su padre dirigía a Cruz Azul.



Por el momento Paco Jémez no tiene trabajo, en reiteradas ocasiones ha dicho que no le importa la división, él quiere un proyecto interesante para dirigir y no ha descartado la opción de regresar a nuestro país.

