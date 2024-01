Helsinki de La Casa de Papel 'arremete' contra Real Madrid: 'No me llamaron para el atraco'

Darko Peric, reconocido por su papel como 'Helsinki' en la exitosa serie 'La Casa de Papel', compartió su perspectiva sobre la polémica arbitral en el partido entre Real Madrid y Almería durante la 76 Gran Gala de Mundo Deportivo.

Con humor, Peric comentó: "A mí no me llamaron" al ser consultado sobre el presunto ‘robo' al conjunto andaluz, recordando su personaje en la serie de atracos. Entre risas, agregó: "Pero sí que he oído que ha pasado algo".

El actor fue uno de los invitados al evento y aprovechó para expresar sus deseos deportivos para el año 2024. En cuanto a los Juegos Olímpicos de París, señaló: "Este año me gustaría ver a la Selección de básquetbol de Serbia al menos en Cuartos de Final. Y, por supuesto, los españoles".

En cuanto al baloncesto, Peric compartió sus expectativas para el 2024: "Este año me gustaría ver al Partizan de Belgrado en la Final Four de la Euroliga". Sin embargo, reconoció la dificultad al afirmar: "¿Ganar? es muy complicado, hay muy buenos equipos".

Con sus comentarios ligeros y sus deseos deportivos, Darko Peric dejó ver su entusiasmo por los eventos deportivos venideros, manteniendo el tono humorístico que caracteriza al actor de 'La Casa de Papel'.

