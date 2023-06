Gerard Piqué, Presidente de la empresa KOSMOS, dio a conocer públicamente la cifra que le exige a la Federación Internacional de Tenis tras la cancelación del convenio que se tenía por la realización de la Copa Davis.

El exBarcelona comentó para el Diario MARCA lo acontecido con los contratos que firmaron entre KOSMOS y la ITF, donde Piqué asegura que el convenio se rompió cuando faltan cinco años de vinculación, por lo que la Federación tendría que pagar 50 millones de dólares.

“Nosotros creemos que lo que hicimos con la Copa Davis es una historia de éxito rotunda. Llegamos con una competición que era decadente, estaba en horas bajas. Y a nivel deportivo, económico, sobre todo, y de audiencias, le dimos la vuelta al torneo”, comentó el español

Así mismo, Piqué comentó que uno de los factores que complicó las cosas en dicha relación contractual si tuvo que ver con la pandemia por el covid-19, razón que amarró y complicó aún más el vínculo entre KOSMOS y la Federación.

“En 2020 no hubo Copa Davis, durante una parte de 2021 se jugó a puerta cerrada… el fijo que estábamos pagando estaba fuera de mercado. Tras la rescisión por parte de la ITF ahora existe un litigio entre nosotros en el que reclamamos hasta 50 millones de dólares. No podemos decir más debido a las restricciones de confidencialidad. Pero me siento muy orgulloso por todo lo que hicimos”, finalizó

