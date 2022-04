Gabriella Howell, futbolista inglesa, criticada en redes sociales por su belleza

La futbolista profesional de Inglaterra, Gabriella Howell, que juega en el Sutton United FC, jugadora que desde pequeña ha amado al futbol, pero ha compartido que no es libre de los comentarios negativos hacia su persona, pues recibe criticas por combinar el deporte con su forma de vestir en su vida privada.

Gabriella comentó que es criticada en redes sociales con comentarios sexistas, pues ya que le gusta arreglarse, maquillarse, vestirse bien y salir los fines de semana.

“Puedes ser ambas cosas: puedes jugar al futbol y usar tacones altos”, dijo. Los comentarios que recibe son: “Gabby, ¿cómo es que saliste de la cocina?”, ¡siempre mierda! Es una mujer tratando de jugar el deporte de un hombre” y “el problema del futbol femenino es que eligen a sus jugadores más por su apariencia que por su talento”, escriben usuarios en redes sociales.

Ante esto, Gabriella ha comentado que no borra sus comentarios para que la gente haga conciencia, y, sobre todo, para que ella sepa que no está mal lo que hace.

“Las jóvenes creen que quieren ser influencers, pero no ven las desventajas. Me gusta crear conciencia en la gente. No le vas a gustar a todo el mundo. Me lo repito a mí misma cada vez que veo estos comentarios”, finalizó.

