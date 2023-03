Una cuenta de Instagram acusa a Sebastián Lletget de serle infiel a la cantante Becky G tras haberse comprometido el pasado diciembre.

La cuenta subió varias historias donde se ven videos del futbolista de FC Dallas en una discoteca en Madrid, además de varias conversaciones incluyendo un audio. La cuenta etiquetó a la cantante en dichas historias.

La cuenta apunta a haber sido creada por la mujer española con la que el mediocampista estadounidense engañó a su pareja. Por lo que en una de las historias pidió a Becky G comunicarse con ella para poder enseñarle más evidencia.

"Sebastián, tu novio, te engañó en febrero y tengo todas las pruebas. Te las puedo enviar al privado. Mucha prensa me está contactando porque no me quedaré callada", compartió en la red social.

Al momento ni el futbolista, ni la cantante han hecho declaraciones con respecto a las historias de Instagram, además la cuenta donde se publicaron estos videos fue eliminada.

