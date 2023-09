Fernando Hierro, actual director deportivo de las Chivas, y la periodista croata Fani Stipkovic han sorprendido al mundo al contraer matrimonio en una ceremonia íntima y secreta en México el pasado 13 de septiembre. El exfutbolista, de 55 años, y Stipkovic, de 41 años y embarazada de su primer hijo en común, eligieron la terraza de la Casa de Pedro Loza, un palacio del siglo XIX ubicado en la zona antigua de Guadalajara, para sellar su amor.

La modelo croata lució un elegante vestido de encaje de corte sirena de la reconocida firma Vera Wang. La boda contó con la presencia de apenas doce invitados, entre los que destacan Nena Hudulin, mejor amiga de la infancia de Fani, y Amaury Vergara, dueño del Chivas de Guadalajara. Además, la pareja estuvo acompañada por Chi, su querido perro, que también se vistió para la ocasión.

En declaraciones exclusivas a la revista ¡Hola!, Fani Stipkovic expresó: "No tuvimos tiempo de organizar una boda tal y como nos hubiese gustado, con la familia y con los amigos al completo. Por eso, decidimos que lo tendríamos, pero para nosotros. Algo así como la coronación de nuestro amor. Algo que iba a ser solo nuestro. Algo íntimo, pequeño, sin ningún show... Pero un gran paso adelante para formalizar la familia en ciernes".

La periodista también lamentó no haber podido compartir este día especial con más amigos y conocidos, pero destacó la importancia de que su primer hijo naciera en una familia oficialmente reconocida.

La croata no dudó en elogiar a su ahora esposo: “Fernando es la mejor persona que he conocido en mi vida. Tiene un corazón tan puro, tan grande, tan honesto… No he podido elegir un padre mejor para mi hijo. Quizá, el momento más intenso y romántico para mí fue ver su mirada llena de amor colocándome el anillo. Vi algo muy honesto y transparente en sus ojos. Vi a alguien que de verdad me quería y quería compartir su vida conmigo. Igual que yo con él”.

Fani Stipkovic, nacida en Croacia y afincada en España desde hace varios años, ha trabajado como reportera en diversos medios europeos, destacándose en el ámbito deportivo. Su relación con Fernando Hierro, quien es 15 años mayor que ella, no ha frenado su carrera profesional. Además, la periodista ha lanzado su propia línea de baño y es una apasionada del fitness.

La boda de Hierro y Stipkovic llega poco tiempo antes de que la pareja dé la bienvenida a su primer hijo en común, consolidando aún más su amor y compromiso.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NAHUEL GUZMÁN, EL HÉROE DE TIGRES EN LA CAMPEONES CUP, ATAJA PENALES Y HASTA BOTELLAS