Chivas atraviesa un mal momento en la Liga MX, donde el pasado sábado fue goleado 4-0 a manos del América en el Clásico Nacional, registrando su tercera derrota consecutiva.

Ante esta situación, David Faitelson sugirió al Rebaño terminar con su tradición de solo jugar con jugadores mexicanos, pues afirmó que su "problema" ha recaído en la falta de generación de futbolistas de calidad.

"El problema de Chivas es el problema de todo el futbol mexicano, no se están produciendo jugadores mexicanos. Chivas no puede o no quiere depender de los extranjeros, pero no sé si dada la situación llegó el momento de analizar si necesitan ver otros horizontes y romper con su máxima tradición", explicó durante la emisión de este lunes de Tercer Grado Deportivo.

Marion Reimers cree que problemas de Chivas se reflejan en el Tri

La periodista estuvo de acuerdo en que a Chivas le hace falta producir jugadores mexicanos de calidad, pero resaltó que esto se traslada como un problema para la Selección.

“Evidentemente el modelo de Chivas no está siendo funcional porque no está produciendo los jugadores suficientes como para poder competir en un mercado que constantemente le cobra de más. Nuestro problema es que los problemas de Chivas los vemos reflejados en la Selección Mexicana”, indicó.

