Faitelson lanza dura crítica contra FMF tras derrota del Tri: 'Les vale mad...'

La nueva derrota de México ante Estados Unidos ha generado toda una ola de cuestionamientos y críticas en contra de Jaime Lozano, los jugadores y la Federación Mexicana de Futbol, siendo David Faitelson uno de los más severos en hacerlo.

Durante el programa de TUDN, Sin Censura, Faitelson aseguró que el futbol mexicano vive una "crisis profunda" y responsabilizó a los "dirigentes que toman decisiones" de este mal momento.

"El peor de los presagios se ha vuelto realidad, casi 500 días después del fracaso mundialista de Qatar, el futbol mexicano mantiene su profunda crisis deportiva, no hay nivel, no hay calidad en la cancha mientras las promesas de cambios se pierden en horizonte vago. Una nueva derrota ante Estados Unidos ha demostrado lo vulnerable que es el futbol de México, la confusión que existe en la cancha, la incapacidad del futbolista y la poca experiencia del entrenador.

"Y los culpables absolutos no son ni los futbolistas ni el entrenador, hay que hurgar en las decisiones y las indecisiones de quienes dirigen al futbol mexicano, han tomado en los últimos tiempos. Y los puntos están en la vista de todos", dijo.

Además, el periodista cuestionó al alto comisionado de la FMF, Juan Carlos Rodríguez, de no haber realizado los cambios y transformaciones que necesita el balompié tricolor. Además, sentenció afirmando que los futbolistas y la selección "les vale madres" a los dirigentes.

"El único cambio que vislumbró el futbol mexicano tras al debacle de Qatar, fue la creación de un puesto de alto comisionado. ¿Qué ha pasado con ello? Nada, absolutamente nada. Juan Carlos Rodríguez se ha quedado con las buenas intenciones de un cambio que hasta ahora, ha pasado a engrosar una lista de inutilidades históricas del futbol mexicano.

"Rodríguez no puede o no quiere generar esas transformaciones que son urgentes. Juntas, asambleas de dueños pasan y pasan y no sucede nada, los cambios no ocurren los clubes están más ocupados asuntos, como siempre, que si la centralización económica, se eleva el valor de las franquicias, que es un contrato colectivo, hacer dinero el futbol, el futbolista y la selección. Con todo respeto, les vale madres."

