Faitelson: 'La esperanza muere al último, pero México tiene que ir reservando su vuelo de regreso'

El problema es México. David Faitelson lo tiene claro: México quedará eliminado de la Copa del Mundo de Qatar 2022 en la Fase de Grupos, pues el periodista mexicano señaló que, a pesar de que aún hay oportunidad de clasificarse para los Octavos de Final, el Tricolor no será capaz y por eso tiene que ir buscando ya sus boletos de regreso.

“Posibilidades hay, la fe también existe, la esperanza muere al último, como dicen por ahí, pero con todo respeto, yo creo que México tiene que ir reservando su vuelo de regreso a la Ciudad de México”, explicó comenzó el comunicador en un programa de ESPN.

Entonces, David argumentó que el problema es que el Tricolor del Tata Martino no tiene el futbol necesario para poder avanzar de ronda, si no que ha demostrado el nivel de los últimos años donde no pudo conseguir buenos resultados y que fueron criticados por la afición y la prensa.

“Perdón que sea tan pesimista, pero el problema no es ganarle a Arabia Saudita. El problema, ni siquiera, es que le metas cuatro goles a los árabes. En problema, ni siquiera, es que se combine un resultado afortunado con Polonia y el equipo de Argentina.

“El problema es México que ha enseñado un futbol paupérrimo, que ha enseñado realmente lo que han sido los dos últimos dos años de su proceso. Este equipo no juega al futbol, no tiene idea definida, no produce jugadas de gol, no tiene gol, no tiene espíritu”.

Finalmente, Faitelson dijo que la Selección Mexicana necesita de una tarde maravillosa y milagrosa para poder avanzar a los Octavos de Final, pero le parece poco probable.

“Los jugadores luchan en la cancha, corren, se entregan, les dolió perder contra Argentina, pero no tienen el futbol para alcanzar la ronda de los Octavos de Final. Podría ser que, en una buena tarde de México, que es todo un milagro, lleve a México hasta la ronda de los Octavos de Final, pero hoy, me parece irreal que México aspire a la ronda de eliminación directa”.

