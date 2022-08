Faitelson aseguró que sí era penal en contra de Cruz Azul; Fausto Pinto reaccionó

He visto la jugada “18 veces”: Sebastián Jurado alarga la pierna cuando va cayendo. Hay un movimiento poco natural dentro de su “caída”. Imposible asegurar que no ha sido una agresión. Todo queda a interpretación. Para usted no fue, para mí sí fue..,

— David Faitelson (@Faitelson_ESPN) August 15, 2022