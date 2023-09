Exjugador del Manchester City confesó que se lesionó teniendo intimidad y engañó a su club

Micah Richards, exjugador del Manchester City, reveló una anécdota cuando vistió los colores del equipo inglés, pues durante un entrenamiento tuvo que fingir una lesión para no revelar a su entrenador que se había lastimado la pierna teniendo relaciones sexuales.

"Fue una lesión sexual, no sé si es apropiada para este programa. Obviamente, no puedo entrar en detalles, pero básicamente estaba... sí, me estaba ‘divirtiendo’, dejémoslo así y mientras lo hacía, me caí de la cama, la pierna se me torció, sentí un dolor", mencionó el exfutbolista para el podcast The Rest is Football.

Richards mencionó que tuvo que acudir con el kinesiólogo del club, en donde tuvo que decirle que era un dolor de espalda, pues mencionó que se cayó durante el partido.

"Le dije que me dolía la espalda. Todo fue rápido en ese momento. Nadie supo nunca la verdad hasta este momento”, mencionó.

Micah Richards estuvo en el Manchester City durante 10 años, donde consiguió dos Premier League, una FA Cup y una Copa de la Liga de Inglaterra, después de su salida del equipo, pasó por la Fiorentina y en el Aston Villa, para que en 2019 decidiera colgar los botines.

