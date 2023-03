Exesposa de Dani Alves: "Tanto sus hijos como yo creemos en su inocencia"

Dani Alves recibió a su exesposa Dinorah Santana en la prisión Brians 2 en Cataluña. La madre de sus hijos adelantó que el exfutbolista del Barcelona es inocente.

“Muchas veces no todo lo que dice es verdad. Esto es algo que pesa mucho en la vida de los niños. No le he preguntado por las versiones porque sabemos que es inocente”, dijo a El Periódico.

“No hay cuestionamientos a esto, tanto sus hijos como yo creemos en su inocencia”, remarcó la expareja de Dani Alves.

Santana aceptó que han sido meses muy complejos, principalmente por sus hijos. “Demostrará que es inocente y todo irá bien”, concluyó.

Dani Alves sigue esperando la conclusión final de su caso, pero entretanto seguirá en prisión.

