Eurocopa 2020: Luis Figo jugó una broma a su esposa previo al España vs Suecia

Como es una constumbre en los grandes eventos del deporte, sobre todo en el futbol, las marcas realizan campañas para atraer consumidores.

Ahora, con la Eurocopa 2020 en marcha, Heineken organizó una broma con el exfutbolista Luis Figo que le jugó una broma a su esposa, de origen sueco, previo al duelo entre España y Suecia por el Grupo E.

El exfutbolista del Barcelona y Real Madrid, en conjunto con la marca cervecera, invitó a suecos y españoles a disfrutar de un día de sol bajo las sombrillas en la Playa de La Mata, Torrevieja, Alicante, sin saber que ellos mismos estaban participando en la broma, ya que la disposición de las sombrillas revelaba un resultado muy peculiar: DÍAS DE SOL: ESPAÑA 116-74 SUECIA, lo que reveló Figo a su esposa por medio de un dron.

#EURO2020 es la ocasión de volver a ver a nuestros rivales. Y desde Heineken® quisimos sorprender a los aficionados con una gigantesca broma al primer rival de España, Suecia, con la complicidad de @LuisFigo. ¡Descubre la historia completa! #PequeñasGrandesVictorias pic.twitter.com/vgRUvflDAO — Heineken España #FUERZABAR (@Heineken_ES) June 13, 2021

Sin embargo, Helen Svedin, pareja del exfutbolista le devolvió la broma con ayuda de Heineken para modificar la posición de las sombrillas y darle el triunfo a los suecos.

DÍAS DE NIEVE: ESPAÑA 16 – 71 SUECIA, se pudo leer con la nueva posición de las sombrillas.

"Ha sido muy divertido sorprender a Helen con esta broma, pero creo que más cuando me ha devuelto la broma ella a mí porque no me lo esperaba para nada", comentó Figo

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EUROCOPA 2020: BALÓN DEL PARTIDO INAUGURAL LLEGÓ AL ÁRBITRO EN AUTO A CONTROL REMOTO