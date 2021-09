Estadio Azteca: Ganador del Palco buscará entregar su premio a la beneficencia

El futbol no es su prioridad. Luis Antonio Beltrán Leyva, ganador del palco en el Estadio Azteca durante el Gran Sorteo 258 del 15 de septiembre de la Lotería Nacional, narró cómo llegó a sus manos el boleto ganador y explicó que al no ser seguidor del balompié nacional buscará donar el premio a la beneficencia.

En entrevista con Televisa Monterrey, el afortunado ganador con el billete 832442 recalcó que su objetivo es entregarlo a alguna institución o venderlo porque él no piensa usarlo.

"Fui a la Carretera Nacional a mediados de agosto. Íbamos a una fiesta (y) fuimos a un lugar de alaciado de pelo. La muchacha dijo 'son 650 pesos' y pues yo traigo mil (dos billetes de 500) y no tenían feria. Entonces, fui al sorteo, donde venden los billetes, y me dicen 'no te puedo feriar' y le digo 'pues véndeme un boleto'. Fueron 250 pesos y, pues, así pasó.

"No me gusta el futbol. Lo voy a regalar a la beneficencia pública. ¿Por qué no donarlo a otras instituciones, con niños con capacidades diferentes?”, explicó Beltrán Leyva.

