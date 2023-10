Luego de que se diera a conocer la sanción impuesta hacia Cristian Calderón, por parte de la directiva de las Chivas, debido a un acto de indisciplina, en el cual se habla de que hubo mujeres involucradas, la esposa del ‘Chicote’ salió en defensa de su persona, así como de su relación, mencionando que ella no está con el futbolista por “interés” o conveniencia.

Una vez separado del plantel, las críticas hacia Calderón no han parado, incluso los comentarios han llegado hacia su actual esposa, Adriana Castillo, a quien los usuarios en redes comenzaron a juzgar y cuestionar por el hecho de tolerar la supuesta infidelidad del futbolista. Diferentes personas en redes sociales, apuntaron que todo es gracias al beneficio económico que ella tiene con el buen salario que percibe el aún jugador de Chivas.

“Se ve que no está por dinero”, “Por eso mejor pónganse a trabajar para que cuando les pongan los cuernos no hagan publicaciones nefastas y los manden a volar sin perder la dignidad y la vergüenza”, son algunos de los comentarios que redactaron los usuarios en las fotos de Instagram de Adriana.

Tras las críticas hacia su persona y su relación, la esposa de Cristian alzó la voz y arremetió contra todos los detractores de ella y del futbolista.

"Nadie esté con él por el dinero, necesidad no tengo y nunca la he tenido, no aguantaría “cuernos” por dinero. La verdad aún no sale a la luz, no digan cosas que no son solo porque supuestos medios lo dicen. Porque si supuestamente, de verdad pasó, ¿por qué no enseñan pruebas? Porque no las hay y porque no fue verdad. Solo uno sabe la verdad, lo que realmente pasó. No dejen que les llenen los ojos de mentiras y la boca de veneno. Dejen de estar chingando, pónganse a trabajar y enfóquense en su vida", escribió Castillo.

