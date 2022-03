Esposa de Yon de Luisa sobre Vanessa Huppenkothen y Gina Holguín: 'Están en TV solo por su físico'

A cuatro años de su salida de Televisa Deportes, ahora TUDN, Nahima Choura reveló que no siempre la pasó bien como conductora, pues veía que no recibía muchas oportunidades a pesar de su experiencia en la conducción y que por el contrario, otras compañeras recibían más privilegios sólo por su físico.

"Llevaba muchos años picando piedra y chambeaba y chambeaba y no me terminaban de salir las cosas, quería oportunidad y no pasaba y me tocaba ver muchas compañeras mías que me rebasaban por la derecha y me decían: 'es que ella más bonita que tú. Tú eres reportera, tienes que chambear y ella chica TD, ella es imagen'", confesó Choura en entrevista con el programa de Multimedios SNSerio.

Y a pregunta expresa en el programa sobre: "En tu opinión, menciona dos conductoras de deportes que consideras solo están ahí por su físico y no por sus habilidades en el periodismo", la ahora esposa de Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, fue contundente.

"Está bien fácil, ¿tú qué opinarías de alguien que entrevista a jugadores de la NBA y NFL y no habla inglés?", respondió Choura para continuar: "Gina Holguín y Vanessa Huppenkothen ¡y aclaro, Vanessa habla cinco idiomas!".

"Esa fue mi molestia, me ponían a mí a hacer el trabajo y ya nada más llegaban con el micrófono, pero yo hacía la entrevista. Después de que me quejé por trabajar doble y ganar por una, decían que me quitaba gente del camino. Y como ahora no tengo cuadro y allá siguen tienen cuadro, aprovechan para rematarme cada rato", agregó.

La pareja de Yon de Luisa, quien dejó TUDN en 2018, aprovechó para mandar un mensaje a la ahora conductora de ESPN y aclarar que no tuvo que ver con su salida de TUDN.

"Lo único que le diría es que salgan y digan la verdad. Que digan por qué salió de Televisa y que no me eche a mí la culpa, porque ya me aburrí de ser la chivo expiatorio", y aclaró. "Con Vanessa nunca tuve un problema, Vanessa llegó mucho tiempo antes que yo. Trabajé muy poco con Vanessa".

