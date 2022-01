Esposa de Chávez Jr: 'Julio es una persona enferma'

Los escándalos en la vida de Julio César Chávez Jr, no cesan y ahora fue su esposa Frida Muñoz, la que se defendió de los señalamientos del boxeador respecto a que no cuida a sus hijas, malgasta sus bienes económicos y de haberlo encerrado en una clínica de rehabilitación.

Muñoz, en su defensa, aseguró que Julio es una persona enferma que no ha superado sus adicciones y que no acepta tratamientos.

"No lo juzgo, viene de una infancia muy difícil y repite los patrones de su papá, a él no lo trataron y no ha roto ese ciclo, por eso sigue así. Está enfermo, trata de evadir sus sentimientos tomando pastillas, culpando a otros. Desgraciadamente, no ha querido tratarse", reveló la esposa de Chávez Jr en entrevista al programa Despierta América.

La pareja del boxeador aceptó que "se cansó" de esta situación y dejó en manos "de Dios" lo que pueda suceder más adelante sobre una posible separación de Chávez Carrasco.

"Es una buena persona, es el padre de mis hijos y no voy a hablar mal de él, porque sería por respeto a mis hijos y mis padres. Ellos saben lo difícil que ha sido lidiar con su enfermedad, al final de cuentas es una persona que no sabe lo que dice", dijo Frida Muñoz.

