¿Esperaba un bebé con Dani Alves? El video de Joana Sanz que sorprendió a sus seguidores

El 2023 fue un año complicado para Joana Sanz. La modelo empezó el año con dos duras experiencias, la muerte de su madre y las acusaciones por abuso sexual contra Dani Alves, cuyo caso continúa a la espera de que se celebre su audiencia.

Estas situaciones dejó a Joana en una situación de soledad, sin sus dos principales pilares de apoyo. Y en días recientes, debido a las fechas decembrinas y las celebraciones, la modelo ha compartido por medio de redes sociales sus reflexiones y videos sobre su estado anímico.

En días recientes llamó la atención una publicación en la cual recordó a su madre, con una fotografía juntas y un video que dejó muchas dudas entre sus seguidores. En el mismo, se ve cuando Joana le da a su madre una caja rosa que trae productos de bebés y una prueba positiva de embarazo, lo que hace que la madre llore de felicidad.

Sin embargo, la publicación ha generado especulación pues hay quienes piensan que perdió al bebé. " Quiero hacer más por mí y por lo que a mí me hace feliz, por lo que a mí me llena el corazoncito. Te extraño mamá, perdóname por no haber podido cumplir el ir a Disney con una personita a la que disfrazar. Volveré a encontrar mi camino, todo pasa", escribió Joana.

Fueron esas palabras las que llevó a los internautas entender que la modelo perdió el embarazo, que hubiera sido su primer hijo con Dani Alves, con quien llevaba ocho años juntos antes de las acusaciones y el juicio en contra del jugador.

