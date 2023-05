Una buena polémica es la que ha surgido desde España al respecto de algunos comentarios que hizo David Faitelson sobre Sergio 'Checo' Pérez.

En un video del sitio Fórmula 1 Total, el especialista español David Perogil mostró su molestia por los ataques de Faitelson hacia el piloto mexicano.

El español criticó la forma tan ligera en cómo Faitelson se expresó sobre la F1 y en particular sobre Sergio Pérez, a quien minimizó comparándolo con Max Verstappen.

¿Qué dijo Faitelson sobre Checo Pérez?

"Lo veo diferente a como lo ven ustedes, 'Checo' Pérez no está al nivel de Max Verstappen, nunca lo va a estar, es un doble campeón del mundo, tiene 26 años y tenemos que entender que está llamado a ser el siguiente Lewis Hamilton, el siguiente Michael Schumacher, está en ese nivel", declaró Faitelson.

¿Qué dijo Perogil sobre Faitelson?

Perogil pidió expresamente a Faitelson que dejara de hablar de algo que no conoce como la Fórmula Uno.

"A mí me parece Faitelson que tú dices que el 'Checo' Pérez no está a la altura de Max Verstappen y nunca lo va a estar, primero dices una afirmación... y luego se siente un adivinador... y ese es su modus operandi, dice una barrabasada y se gana el odio de los seguidores, que es de lo que vivo y luego me disculpo. Vamos a ver el razonamiento del tal Faitelson para hacer tal aseveración de auténtico analfabeto de la F1", sentenció Perogil.

