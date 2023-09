Erling Haaland sorprende con una sesión fotográfica al estilo vikingo

El aclamado delantero del Manchester City, Erling Haaland, ha causado sensación en el mundo del futbol y en las redes sociales con una inesperada y espectacular sesión fotográfica en la que se vistió con un traje de vikingo. Esta producción, realizada en Noruega, ha capturado la esencia del guerrero nórdico, combinando la fuerza y determinación que Haaland muestra en el campo con la cultura y tradición de su tierra natal.

El fotógrafo detrás de esta impresionante sesión, David Yarrow, compartió sus pensamientos sobre la experiencia: "Fue muy extraño y un poco surrealista, sobre todo porque (Haaland) es mucho más alto que yo. Pero nos reímos mucho y todo pasó muy rápido. No puedo pensar en una mejor persona para disfrazarse de vikingo. Le sienta de maravilla. Fue un gran privilegio. Emprendí este proyecto con humildad y un sentido de responsabilidad. Su tiempo es precioso y no quería desperdiciarlo", dijo al periódico inglés The Times

Además de la impresionante indumentaria, se tuvo un detalle especial para proteger los pies del jugador, utilizando calzado especial. Este cuidado refleja la importancia de sus pies en su carrera profesional y el compromiso de mantenerlo en óptimas condiciones.

Más allá de la sorpresa y admiración que generó la sesión fotográfica, Haaland demostró una vez más su compromiso con causas benéficas. El delantero solicitó que lo recaudado con la venta de estas fotografías se destine a situaciones benéficas, reafirmando su carácter altruista y su deseo de marcar una diferencia positiva en el mundo.

La producción ha demostrado una vez más la versatilidad de Haaland, no solo como futbolista de élite en la Premier League, sino también como figura pública capaz de sorprender, cautivar y, sobre todo, contribuir al bienestar de quienes más lo necesitan.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MAZATLÁN SE BURLA DE CHIVAS EN REDES: "SI QUIERES PÁSAME SU NÚMERO Y LE MARCO"