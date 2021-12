Erik 'Terrible' Morales: Reveló los detalles del fallecimiento de su hijo José

El histórico boxeador mexicano, Erik 'Terrible' Morales, reveló los detalles sobre el fallecimiento de su hijo José Fernando Morales Anay el pasado 1 de diciembre.

Fue a través del podcast 'Un Round Más', que Erik dio a conocer cómo fue que murió a los 23 años su primogénito.

"(Mi hijo) estaba en su cama boca abajo y seguramente tuvo un infarto fulminante. No le pasó nada más, que se quedó tieso, se apretó y eso es exactamente lo que le pasó.

"A las 8-9 de la noche, mi hijo el grande, Ángel, fue a la habitación por José Fernando para que bajara a cenar, y lo encontró ya en un estado duro, rígido, eso quiere decir que ya tenía rato que le había sucedido algún problema", mencionó.

El 'Terrible' Morales aseguró estar tranquilo a pesar de lo sucedido, ya que su hijo siempre fue una buena persona.

"Y como la vida tiene que seguir, yo estoy tranquilo. Creo que mi hijo era un buen chamaco, se los juro que lo era. Me he puesto a pensar todos estos días si algo malo pudiera haber hecho, dicho cosas malas y negativas de él y no encontré ninguna. Era un buen chamaco, muy alegre, muy contento", añadió.

Por otra parte, el expugilista mexicano aprovechó para agradecer el apoyo que ha recibido.

"Agradecer el apoyo, palabras de aliento, de ánimo, de consolación hacia mi persona y mi hijo. Mucha gente rezó, les agradezco, a mi amigo Barrera, les agradezco a todos que estuvieron pendientes acompañándome el día del velorio", comentó.

