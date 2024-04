Enrique Garay explotó contra André Marín y lo llamó "ojet#@ y mala leche": "No quiero hablar de él"

Enrique Garay, periodista deportivo por más de dos décadas en TV Azteca, arremetió contra André Marín y lo llamó "ojete y mala leche". Cabe resaltar que Garay no es la primera persona que critica las actitudes del ahora analista de TUDN.

Garay, quien ha dejado una huella significativa en la narración de deportes como el futbol americano, basquetbol y beisbol, expresó en una entrevista para Futvox como era su relación con André Marín. El periodista señaló que él tenía mucha cercanía con André, por lo que no se esperó lo que vendría después.

"André fue un amigo muy cercano para mí. En los últimos años en Azteca, yo le di la mano, estuve con él a su lado, le abrí las puertas de mi casa, lo senté con mi familia, con mi esposa, con mis hijas, fui hasta el bautizo de una de sus hijas... vaya, yo entregué una muy buena amistad a Marín", comenzó Enrique.

Sin embargo, Garay señaló que André Marín, además de hablar mal de él a sus espaldas, tuvo actitudes "mala leche" contra él. Al enterarse de esto, Garay asegura que le habló por teléfono a su colega y 'cortó' su amistad para siempre.

"Él fue tan ojete, tan mala leche, que no quiero hablar de él, lo tengo borrado. El día que me enteré lo que hablaba de mí, agarré e celular y le hablé y le dije 'mira, pinche Marín, tal, tal, tal', que no te la cuenten. Le dije 'te acabaste, wey', y lo bloqueé de sus dos números y no existe para mí", comentó en Futvox.

