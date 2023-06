Enrique Burak reveló que su vida estuvo en riesgo tras una fractura que sufrió durante un partido de futbol americano, incidente en el que estuvo involucrado el famoso influencer Poncho de Nigris.

En una entrevista en el podcast La Capitana, el periodista contó cómo ocurrió el incidente, el cual se produjo en un partido entre trabajadores del entonces Televisa Deportes y algunos actores que se disputó unos días antes del Super Bowl XLI en 2007.

"Nuestro jefe decía ‘Vamos hacer un partido de la gente de oficina contra actores’. Yo dije no estoy en condiciones de jugar y Toño de Valdés tampoco, pero decían que éramos el rostro del futbol americano y teníamos que ir. Yo dije 'Atrapo un pase y me salgo'.

“Todos jugamos equipados, era muy chistoso ver a todos con hombreras y cascos, no sabías quién era quién. Empieza el partido y viene un pase largo, yo estaba como receptor, corro para atrapar el ovoide, pero el pase se queda corto, lo intercepta Poncho de Nigris y yo estúpidamente en lugar de quedarme ahí, voy a tratar de taclear y, en eso, se armó una carambola de fuego amigo.

"Un compañero mío le pega a otro compañero mío y ese compañero sale rebotando y me pega en la pierna derecha, entonces se hizo una palanca que resultó en una doble fractura en tibia y doble fractura en peroné. Esto fue el viernes y el lunes nos íbamos a Miami al Super Bowl”, explicó.

Asimismo, señaló que acudió al hospital para que lo operaran, pero durante su recuperación su vida estuvo en riesgo debido a los efectos secundarios de uno de los tratamientos.

"Fui al hospital a que me operaran. Tenía mucho dolor, más que en la fractura, en el pie, entonces me pusieron un parche de morfina y resulta que el domingo yo ya me estaba yendo… Afortunadamente mi esposa se dio cuenta, yo ya tenía los labios morados y resulta que ese parche tenía contraindicaciones si tenías una operación y podías presentar problemas cardiacos y pulmonares. Me querían llevar a terapia intensiva, en domingo había puros residentes, pero mi esposa se avivó, llegó quien me atendiera; tenía los pulmones llenos de agua, el problema ya no era el pie o la pierna", detalló.

