Diego Ruzzarin: No sabía que Iker Casillas estaba retirado y lo critican en redes

La mañana de este domingo Twitter amaneció con una extraña actualización en el perfil de Íker Casillas, durante una publicación en esta red social el exarquero 'confesó' sobre su sexualidad asegurando que es gay.

En el tuit se lee "Espero que me respeten: Soy Gay" acompañado con el #felizdomingo. Tras el revuelo, el portero retrirado en 2020 salió a decir que su cuenta fue invadida por otros usuarios quienes publicaron esa 'revelación'.

Sin embargo, el español no fue el único que quedó retratado con la publicación. Diego Ruzzarin, influencer que colaborará con TUDN en Qatar 2022 fue criticado por no estar informado de la situación actual del exportero, pues desconocia que Casillas no jugaba más al balompié desde hace años, recibiendo cientos de críticas.

"Ya borro el tweet, mal gusto, cobarde, violento... ya quiero verlo en su próximo juego en Qatar. El deporte tiene un serio problema con las preferencias sexuales y algunos casos han terminado en suicidio. Podrá tener sus preferencias pero jamas serian motivo de burla (sic)", se leía en el perfil de Ruzzarin, mismo que puso en privada su red social azul debido al acoso.

