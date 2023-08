Diego Balleza agradece apoyo de Martha Higareda y Karla Souza 

El clavadista mexicano Diego Balleza reveló que las actrices Martha Higareda y Karla Souza fueron determinantes para que él y su compañero Randal Williams pudieran participar en competencias internacionales, incluyendo la Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados, donde obtuvieron el bronce en sincronizados 10m varonil.

En una entrevista exclusiva con Claro Sports cómo el apoyo de figuras públicas y la comunidad judía en México fue fundamental para ellos.

Durante la entrevista, Balleza expresó su profundo agradecimiento al cónsul de Bulgaria, quien desempeñó un papel vital también. "A la comunidad judía aquí en México, estoy súper agradecido, el cónsul de Bulgaria, quien fue que me pagó todos los viajes, todos, desde México hasta Japón, España que fue donde entrené, España-Alemania y de regreso acá, todo me lo pagó el cónsul de Bulgaria, que es toda la comunidad judía", dijo Balleza a Claro Sports.

Además, Balleza destacó el apoyo de las actrices Martha Higareda y Karla Souza. "Quien me pagó las competencias de Berlín fue Martha Higareda (…) Entonces estoy muy agradecido con esas personas porque me caen del cielo justamente antes de las competencias, sino, no hubiéramos asistido Randal y yo a Berlín porque también le pagó el viaje a Randal, el cónsul de Bulgaria hacía Berlín y la inscripción a Randal, se la pagó Karla Souza", compartió el clavadista.

La entrevista también tocó los planes futuros de Balleza, incluyendo su deseo de convertirse en director de deportes en su estado, Nuevo León.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - STEPH CURRY SUBE AL ESCENARIO PARA CANTAR EN EL CONCIERTO DE PARAMORE