Di María: Vendedor de churros disparó sus ventas tras Copa América por parecido con el 'Fideo'

Un Título que disparó sus ventas. Luego de que Argentina logró coronarse en la Copa América tras vencer a Brasil en el Maracaná gracias a un gol de Di María, la vida de un vendedor de 'churros' dio un giro sorprendente.

A través de un reportaje realizado por el medio argentino, 'Rosario 3', un churrero de nombre Alejandro, y que trabaja con su bicicleta en barrio Acindar, reveló que su parecido con el 'Fideo' (autor del gol del Título de la Albiceleste) provocó que sus ventas se dispararán tras la Final.

"Algunos hasta me han pedido autógrafos. Yo no digo que soy igual a Di María, ni que me parezco, ni nada, pero la gente sí lo dice y eso ha sido bueno para mí", declaró el vendedor; dejando claro que nunca buscó sacar provecho por su similitud al astro argentino.

ARGENTINA DE MESSI Y DI MARÍA, CAMPEÓN DE AMÉRICA

Con un tanto de Ángel Di María en el primer tiempo y una férrea defensiva en el segundo, Argentina superó el sábado 1-0 a Brasil, en la Final disputada en Maracaná, para conquistar su primer Título desde que se coronó en la Copa América de 1993.

