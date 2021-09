Di María sobre Cristiano Ronaldo: “Se sentó con mis amigos a tomar cerveza”

Ángel Di María, mediocampista del París Saint-Germain, compartió con 'TyC Sports' información sobre cómo han sido sus relaciones con las máximas figuras del futbol actual: Messi, Neymar y Cristiano.

El futbolista comentó su amistad con la 'Pulga', que pasó de verlo para las convocatorias de la Selección Argentina a entrenar y jugar con él, de manera sorpresiva, en el PSG.

"Yo siempre le dije 'Enano'. Al principio no, pero cuando agarramos amistad empecé a decirle así. Creo que como él me dice Fide, yo le digo Enano, quedó desde hace tiempo y seguirá siempre igual. Lo trato como uno más, como le gusta que lo traten".

Di María halagó al astro argentino como en otras entrevistas y resaltó la humildad del jugador a la hora de relacionarse.

"No le gusta el show, por eso con los que se juntó siempre, con los que tiene más relación, con los que mejor se lleva, es con la gente que lo trata de igual a igual y lo hace sentir de esa manera. Porque si lo tratas como lo que es, un extraterrestre, lo seguís teniendo en esa burbuja que no le gusta, porque a él le gusta poder compartir momentos, ir a comer asado, tomar mates, pasarla bien, reírse. Nosotros jodemos y todo, en la prensa digo que es un extraterrestre porque lo es, es el mejor del mundo, pero al fin y al cabo para nosotros es Leo, es el Enano y lo tratamos de esa manera".

El '11' dorsal de Argentina, también comentó una anécdota sobre Cristiano Ronaldo, con quien compartió vestidor en su paso por el Real Madrid de 2010 a 2013.

En mi primer cumpleaños en Real Madrid, yo tenía a algunos de mis amigos que habían venido. Como del equipo invitaba a Marcelo y a Pepe, que se juntaban siempre con Cristiano, lo invité también, le dije si quería venir a casa. Pensé que no iba a venir, pero me mandó un mensaje y dijo que sí venía. Cayó en mi casa y se sentó con mis amigos afuera a tomar cerveza. Tranquilo, como si nada. La verdad que me sorprendió un montón. Dentro de la cancha siempre se ganó todo así, siendo y diciendo que era el uno. Fuera de la cancha es otra clase de persona".

Sobre su relación con Neymar, sólo aseguró que la estrella del París es tal cuál se muestra dentro y fuera de la cancha, lo tachó de ser una persona "excepcional".

"Neymar es lo que se ve. Es alegría, está en un cumple todo el día. El típico brasilero, con un corazón enorme porque es un fenómeno, una persona excepcional".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ÁNGEL DI MARÍA: "CRISTIANO RONALDO SE DEBE QUERER MATAR POR NO ESTAR ACÁ"