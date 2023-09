DBut FC: 18 hombres y 18 mujeres competirán por debutar con Mazatlán FC

Lo que inició con una cartulina a las afueras del Estadio Kraken, hoy se hace realidad con 'DBut FC', el proyecto de TV Azteca que llevará a dos futbolistas a debutar en Primera División con el Mazatlán FC. Acompañados por Luis Roberto Alves 'Zague' y David Medrano, colaborador de RÉCORD se presentó de manera oficial el reality show que será conducido por Carlos Guerrero.

18 hombres y 18 mujeres a los que en algún momento el sueño de ser futbolistas profesionales se les vio truncado, tendrán la oportunidad de pelear por un lugar en el conjunto del Mazatlán FC.

Los participantes se dividirán en 2 equipos, “Krakens” y “Cañoneros” y a lo largo de 12 semanas de exigencia los participantes competirán por debutar en el equipo de Ricardo Salinas.

Los participantes de 'DBUT FC' contarán con la tutoría de grandes referentes de nuestro balompié mexicano, como Luis García, Jorge Campos y Luis Roberto Alves 'Zague', quien se dijo feliz por ser parte de este proyecto de los Salinas.

"Es una gran ventana, una gran oportunidad, un portal para muchos de estos jóvenes que tienen la ilusión, el sueño de convertirse en futbolista profesional”, mencionó

De igual manera, el histórico atacante azulcrema resaltó la importancia de un guía en la formación de estos jóvenes como en su momento él la tuvo en su padre.

"Afortunadamente tuve la bendición de contar con un padre que me orientó, me aconsejó y no todos tienen esa fortuna, entonces si hoy en día nosotros podemos ser parte de este gran proyecto del señor Salinas (Ricardo) que mejor que nosotros que ya tenemos ese camino los podamos iluminar para lograr sus metas”, finalizó.

DBUT FC iniciará este viernes 22 de septiembre a las 6 de la tarde por la señal de Azteca 7 y servirá como platillo previo a los juegos del ‘Viernes Botanero de Liga MX’. Cabe mencionar que Christian Martinoli también tendrá una participación especial en el programa.

¡Faltan 4 días para el estreno de DBUT FC! No te pierdas el ESTRENO de #DButFC

Viernes 22 de Septiembre | 6:00 pm

Azteca 7

https://t.co/4Bnzo2rKPm y APP pic.twitter.com/dkk8HJs4bf — DBut Azteca (@DbutFC) September 18, 2023

