David Faitelson y Marc Crosas, en nueva polémica tras 'tiro' entre Piojo Herrera y Alonso

El partido entre Cruz Azul y Tijuana terminó caliente en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, donde Iván Alonso, director deportivo de los cementeros, y Miguel 'Piojo' Herrera, estratega de los fronterizos, se encararon por los comentarios del director técnico. La pelea llegó hasta redes sociales con David Faitelson y Marc Crosas, que se enfrascaron en una fuerte discusión.

"Miguel Herrera burlándose de Iván Alonso y de Martín Anselmi hace unas semanas sin siquiera conocer su trabajo. Miguel Herrera burlándose ayer de Cade Cowel y de las Chivas sin siquiera saber quién es. Miguel Herrera y su equipo se han convertido en una burla. 19 derrotas de 34", escribió Crosas en X (antes Twitter), como comentario a lo ocurrido entre el entrenador y el director deportivo.

A ello, Faitelson refutó con el argumento de que Herrera "es uno de los mejores DT's que ha tenido el futbol mexicano", además que dijo que las palabras de Herrera sobre Alonso eran verdad. "Me parece que exageras o de plano tienes algo personal", tiró el ex ESPN contra Crosas. El exfutbolista entonces le recordó que no tiene pruebas sobre lo de Alonso, a pesar de su relación con Grupo Pachuca y Eder Velázquez; de igual forma, defendió a Cowel como mexicano.

Faitelson evadió la solicitud de pruebas e invitó a Crosas a preguntar en Pachuca el tema de Alonso, mientras con Cowel se escudó en el tema de la Selección Mexicana. Y lanzó un "Yo soy periodista: no tengo amigos, tengo intereses", a lo que Crosas respondió "¿Quién lo habría imaginado?".

Tras ello, David aseguró que era "interés periodístico" y que no se movía con "entrevistas rosas" como el exjugador. Ante esto, Crosas ya no contestó pero volvió a arremeter al compartir un video de Línea de 4 y etiquetó de nuevo a Faitelson, a quien echó en cara que se queda sin argumentos para defender sus comentarios.

Esta no es la primera discusión entre Faitelson y Crosas, que apenas en la primera jornada del Clausura 2024 también tuvieron intercambio de comentarios por medio de redes sociales tras el Cruz Azul vs Pachuca. Incluso antes de la llegada de David a TUDN tuvieron sus "encontronazos" y en una ocasión el exfutbolista llamó "jilguero" al narrador.

