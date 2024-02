Una de las personalidades que ha externado de manera más contundente su oposición a las corridas de toros es David Faitelson. Desde la reapertura de la Plaza México en semanas recientes, el comunicador de TUDN no ha dejado de criticar la tauromaquia y señalar a sus seguidores como "enfermos mentales".

El excronista de ESPN también se ha enganchado en discusiones con colegas especializados que defienden la Fiesta Brava. Este jueves 8 de febrero, una vez más arremetió contra los aficionados a las corridas de toros, y acusó de que ha recibido amenazas por medio de redes sociales.

"A los toreros y 'toreritos' que, me mandan mensajes de amenazas y de calumnias, les digo: primero, no me callaré; segundo: no les tengo miedo. Sé la clase de cobardes que son y los 'valientitos' que se ponen cuando tienen un animal indefenso enfrente", escribió Faitelson en la red social X.

Además, volvió a arremeter contra las personas aficionadas a la tauromaquia. "Repito: al que le gusta y defiende la actividad taurina es un sádico descerebrado...", añadió el comunicador, que en todas sus críticas se ha referido como "enfermos mentales" a quienes gustan de las corridas de toros.

